Прецедент світового масштабу. Марченко про конфіскацію російських грошей на користь України

"Якщо говорити про золотовалютні резерви, то це досить довгий шлях. Я не впевнений, що незважаючи на потенційні можливі рішення, цей шлях вже чітко викристалізуваний і зрозумілий для всіх суб'єктів", - сказав міністр.

За його словами, у будь-якому випадку, йде мова про замороження активів, як і про те, що це справедливо, що Україна може і має претендувати на ці активи.

"Але поки що немає юридичного чітко сформованого механізму, яким чином ці кошти мають вилучити на користь України без згоди їх власника", - пояснив Марченко.

Втім, на думку міністра, нещодавнє рішення Генеральної асамблеї ООН щодо компенсації Україні збитків з боку РФ та інші рішення показують, що шлях є правильним і в кінцевому випадку буде знайдено рішення.

"Ми будемо мати можливість скористатися цими коштами в будь-якому форматі на користь держави Україна. Це можуть бути різні формати, це варто підкреслити", - сказав Марченко.