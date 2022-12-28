Прецедент мирового масштаба. Марченко о конфискации российских денег в пользу Украины

"Если говорить о золотовалютных резервах, то это достаточно длинный путь. Я не уверен, что, несмотря на потенциальные возможные решения, этот путь уже четко выкристаллизован и понятен для всех субъектов", - сказал министр.

По его словам, в любом случае, речь идет о замораживании активов, как и о том, что это справедливо, что Украина может и должна претендовать на эти активы.

"Но пока нет юридически четко сформированного механизма, каким образом эти средства должны быть изъяты в пользу Украины без согласия их владельца", - пояснил Марченко.

Впрочем, по мнению министра, недавнее решение Генеральной ассамблеи ООН по компенсации Украине убытков со стороны РФ и другие решения показывают, что путь верен и в конечном случае будет найдено решение.

"Мы будем иметь возможность воспользоваться этими средствами в любом формате в пользу государства Украины. Это могут быть разные форматы, это стоит подчеркнуть", - сказал Марченко.