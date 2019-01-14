Появился еще один потенциальный соперник на бой с Ломаченко

Фото: Василий Ломаченко (twitter.com/trboxing)

Бой может состояться во второй половине 2019 года

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO, украинец Василий Ломаченко может провести поединок против победителя матча-реванша Мигель Берчельт (35-1, 31 KO) - Франциско Варгас (25-1-2, 18 KO). Об этом заявил президент промоутерской компании Top Rank Тодд ДюБеф, которого цитирует ESPN.

Бой за титул WBC во втором полулегком весе состоится 23 марта в Инглвуде (штат Калифорния, США) на стадионе Forum.

"Победа Берчельта сделала бы его на шаг ближе к вероятному переходу в легкий вес, чтобы позже в 2019 году бросить вызов единому чемпиону мира Василию Ломаченко", - сказал ДюБеф.

В 2015 году Варгас отобрал этот титул у японского чемпиона Такаши Миуры, и после ничьей с Орландо Салидо уступил его Берчельту досрочно из-за рассечений в одиннадцатом раунде в январе 2017 года. С тех пор Варгас одержал две победы, а чемпион четыре раза успешно защитил свой титул.

Напомним, следующий поединок Ломаченко намечен на апрель нынешнего года в Лос-Анджелесе с обладателем титула IBF в легком весе, который определится 2 февраля в бою между Ричардом Комми из Ганы и россиянином Исой Чаниевым.