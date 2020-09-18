Преступность в Киеве снизилась на 30% в 2020 году

Уровень преступности в Киеве в 2020 году снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом раскрыто почти каждое третье преступление.

Об этом говорится в ответе Главного управления Национальной полиции в Киеве на запрос РБК-Украина.

В период с начала года до конца августа в столице зарегистрировано 25 416 уголовных правонарушений, что на 11 489 или на 31,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом раскрыто 8 853 преступления, то есть почти каждое третье.

С начала 2020 в Киеве зарегистрировано 9 592 тяжких преступления, что на четверть меньше, чем в прошлом году. В частности, совершено 438 угонов автомобилей, 116 разбоев, 51 умышленное убийство, 18 изнасилований. Кроме того, в июле в Киеве произошло 2 теракта - около метро "Шулявская" и "Минская".

Полиция создала специальные группы, которые в час пик привлекаются для обеспечения безопасности на остановках общественного транспорта и для патрулирования Шевченковского и Печерского районов.

Кроме того, указано, что руководство столичной полиции попросило командование Национальной гвардии выделить военных для того, чтобы усилить патрулирование в метрополитене.

Отмечается, что на данный момент некомплект сотрудников столичной полиции составляет около 17%. По штату положено 9 130 сотрудников, но на данный момент вакантны 1 550 должностей.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял Стратегию борьбы с организованной преступностью на пять лет. Она предусматривает возможность привлечения обычных граждан с поощрением за содействие в борьбе с преступностью.

Ранее также сообщалось, что СБУ разоблачила банду на хищении миллионов гривен с банковских карт.