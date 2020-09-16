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Кабмин одобрил Стратегию борьбы с организованной преступностью

Украина, Среда 16 сентября 2020 17:17
Кабмин одобрил Стратегию борьбы с организованной преступностью
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию борьбы с организованной преступностью на пять лет. Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Стратегию намерены реализовать в три этапа. Первый этап представляет собой оценку угроз тяжких преступлений и организованной преступности. На втором этапе планируется определить ограниченное количество стратегических целей и заняться разработкой плановых мероприятий.

Третий же этап предусматривает выполнение комплексных плановых мероприятий.

Стратегия предусматривает возможность привлечения граждан к такой борьбе, а также введение механизма поощрения граждан, способствующих борьбе с преступностью.

В документе указано, что стратегию будут реализовывать за счет средств государственного бюджета и других не запрещенных законодательством источников.

Напомним, в МВД подготовили законопроект, который позволит соединить сеть частных и государственных видеокамер в одну систему наблюдения, что должно значительно снизить уровень уличной преступности.

Как писало РБК-Украина ранее, на конец марта в Европоле зафиксировали рост числа преступлений, связанных с пандемией коронавируса.

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