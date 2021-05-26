ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Преступники в сети используют анонимизаторы РФ, - Киберполиция

Новина українською →
Киев, Среда 26 мая 2021 11:04
Преступники в сети используют анонимизаторы РФ, - Киберполиция Фото: глава Киберполиции Александр Гринчак (Андрей Посонский)
Автор: Игорь Литвиненко, Владислав Красинский

Многие киберпреступники пытаются анонимизироваться через сервисы Российской Федерации. Несмотря на это Киберполиции все равно получается их идентифицировать.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Киберполиции Александр Гринчак.

"Многие преступники пытаются анонимизироваться, используя сервисы РФ. Но в любом случае нас это не пугает, у нас есть оперативный инструментарий, чтобы идентифицировать преступника, который использует российские анонимизаторы - почтовые сервисы, VPN и тому подобное. Это не проблема, просто на них мы тратим немного больше времени", - объяснил Гинчак.

Ранее РБК-Украина писало, что за четыре месяца 2021 года в Украине на четверть увеличилось количество киберпреступлений. Всего зафиксировано более 1100 инцидентов.

Также сообщалось, что в украинских тюрьмах хорошо настроены процессы по работе мошенников. Они создают фейковые интернет-магазины и продают несуществующие товары.

Напомним, в конце прошлого года в Украине арестовали имущество кибермошенников на 50 миллионов евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Российская Федерация киберпреступность Киберполиция
NEWS
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций