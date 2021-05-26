Преступники в сети используют анонимизаторы РФ, - Киберполиция

Многие киберпреступники пытаются анонимизироваться через сервисы Российской Федерации. Несмотря на это Киберполиции все равно получается их идентифицировать.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Киберполиции Александр Гринчак.

"Многие преступники пытаются анонимизироваться, используя сервисы РФ. Но в любом случае нас это не пугает, у нас есть оперативный инструментарий, чтобы идентифицировать преступника, который использует российские анонимизаторы - почтовые сервисы, VPN и тому подобное. Это не проблема, просто на них мы тратим немного больше времени", - объяснил Гинчак.

Ранее РБК-Украина писало, что за четыре месяца 2021 года в Украине на четверть увеличилось количество киберпреступлений. Всего зафиксировано более 1100 инцидентов.

Также сообщалось, что в украинских тюрьмах хорошо настроены процессы по работе мошенников. Они создают фейковые интернет-магазины и продают несуществующие товары.

Напомним, в конце прошлого года в Украине арестовали имущество кибермошенников на 50 миллионов евро.