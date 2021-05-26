ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Работают" из тюрьмы. Полиция рассказала о фейковых онлайн-магазинах и звонках мошенниках

Новина українською →
Среда 26 мая 2021 10:51
"Работают" из тюрьмы. Полиция рассказала о фейковых онлайн-магазинах и звонках мошенниках Фото: мошенники создают фейковые онлайн-магазины из тюрем (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В киберполиции рассказали о работе мошенников из тюрем. Там они создают фейковые интернет-магазины и продают несуществующие товары.

Об этом рассказал глава департамента киберполиции Александр Гринчак в интервью РБК-Украина.

По словам Гринчака, в тюрьмах хорошо настроены процессы.

"У них есть даже свои психологи, которые помогают грамотно провернуть аферу и продать несуществующий товар", - говорит глава киберполиции.

Он добавил, что недавно такую группу раскрыли во Львовском регионе.

"У них был "смотрящий", который на зоне распределял роли и, в целом, организовывал преступную схему. Он непосредственно получал денежные средства, полученные незаконным путем. Естественно, смотрители тоже получали какой-то процент. Через телефонные звонки выманивали данные банковских карт, а на свободе их пособники - "дропы" – снимали с них деньги", - рассказал Гринчак.

По его словам, такие схемы наносят ущерб в "миллионы гривен".

"И тут опять вопрос о доверии: если граждане обращаются в полицию, то мы быстрее задерживаем таких преступников. Мы определяем номер телефона и карточные реквизиты, даже если это касается криптовалюты. Когда мы об этом узнаем раньше, то, естественно, время "работы" такой группы уменьшается", - объяснил глава киберполиции.

Ранее сообщалось, что в Украине за четыре месяца 2021 года, по сравнению с прошлым, количество киберпреступлений возросло на 25%.

РБК-Украина писало, что киберполиция заблокировала уже десятки "групп смерти" в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киберполиция
NEWS
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций