Злочинці в мережі використовують анонімізатори РФ, - Кіберполіція

Багато кіберзлочинців намагаються анонімізуватися через сервіси Російської Федерації. Попри це кіберполіції все одно виходить їх ідентифікувати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава кіберполіції Олександр Гринчак.

"Багато злочинців намагаються анонімізуватися, використовуючи сервіси РФ. Але будь-якому випадку нас це не лякає, у нас є оперативний інструментарій, щоб ідентифікувати злочинця, який використовує Російські анонімізатори - поштові сервіси, VPN тощо. Це не проблема, просто на них ми витрачаємо трохи більше часу", - пояснив Гінчак.

Раніше РБК-Україна писало, що за чотири місяці 2021 року в Україні на чверть збільшилася кількість кіберзлочинів. Всього зафіксовано понад 1100 інцидентів.

Також повідомлялося, що в українських в'язницях добре налаштовані процеси по роботі шахраїв. Вони створюють фейкові інтернет-магазини і продають неіснуючі товари.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Україні заарештували майно кібершахраїв на 50 мільйонів євро.