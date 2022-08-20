Преступник, бухгалтер и не только. СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Запорожской области (фото)

"Сотрудники Службы безопасности Украины собрали безоговорочные доказательства добровольного сотрудничества с врагом на временно оккупированной территории Запорожской области еще 8 коллаборантов", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, подавляющее большинство из них в обмен на лояльность к врагу получили фейковые должности в оккупационных "властях".

В частности, с начала вторжения РФ активно сотрудничает с оккупантами:

глава Бердянской районной организации запрещенной в Украине политической партии "Союз левых сил". Он занял должность "исполняющего обязанности мэра Бердянска".

журналист из Бердянска, ставший заместителем "председателя" по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям.

"Сейчас СБУ закончила досудебное расследование по этим двум фигурантам и передала материалы в суд", - добавили в СБУ.

Другим 6 коллаборантам - доложено о подозрениях в государственной измене в условиях войны и в коллаборационной деятельности.

Среди них: