Злочинець, бухгалтер і не тільки. СБУ викрила ще 8 колаборантів в Запорізькій області (фото)

"Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Запорізької області ще 8 колаборантів", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, переважна більшість із них в обмін на лояльність до ворога отримала фейкові посади в окупаційній "владі".
Зокрема, від початку вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами:
голова Бердянської районної організації забороненої в Україні політичної партії "Союз лівих сил". Він обійняв посаду "виконувача обов’язків мера Бердянська".
журналіст з Бердянська, який став заступником "голови" із зовнішньої, внутрішньої політики та масових комунікацій.
"Наразі СБУ закінчила досудове розслідування щодо цих двох фігурантів і передала матеріали в суд", - додали в СБУ.
Іншим 6 колаборантам - повідомлено про підозри у державній зраді в умовах війни та у колабораційній діяльності.
Серед них:
колишній селищний голова смт Мирне Мелітопольського району зберіг свою посаду, "зливши" ворогу інформацію про учасників АТО/ ООС, військовослужбовців ЗСУ та Тероборони, що проживають на території ОТГ.
бухгалтерка сільради, переконала окупантів у своїй лояльності і стала "заступницею голови військово-цивільної адміністрації Розівського району з фінансових питань".
колишня спеціалістка Якимівської селищної ради також передала ворогу списки всіх односельців-учасників АТО/ООС, колишніх правоохоронців і місцевих патріотів.
зрадив присязі і колишній працівник військкомату, ставши "атаманом" незаконного воєнізованого формування "Мелитопольская казачья дружина по охране общественного порядка".
у Василівському районі директор одного з підприємств добровільно передавав окупантам запчастини до військової техніки та надав у їхнє розпорядження виробничі потужності, де розмістилися особовий склад і військова техніка.
мешканець Енергодару, який неодноразово відбував покарання за хуліганство, розбій, грабіж і зґвалтування.
Як повідомлялось, контррозвідка СБУ затримала агентів РФ, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ. Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київської області.