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"Преступление на виду". Кулеба призвал мир поддержать создание спецтрибунала для РФ

Новина українською →
Киев, Среда 07 сентября 2022 12:07
"Преступление на виду". Кулеба призвал мир поддержать создание спецтрибунала для РФ Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин публично признался в преступлении агрессии против Украины. На Восточном экономическом форуме он подчеркнул, что военное вторжение в Украину было сознательным решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Я еще раз призываю все государства: поддержать создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на виду. Справедливость должна восторжествовать", - написал он.

Напомним, сегодня Путин заявил, что Россия ввела свои войска на Донбасс в 2014 году из-за якобы геноцида жителей Донбасса.

"Мы начали военные действия в 2014 году после "государственного переворота" в Украине те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая "геноциду" людей, проживающих на Донбассе 8 лет. Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем. Россия приняла решение ответить так же зеркально, как действовал наш потенциальный противник вооруженным путем. Мы это сделали сознательно", - подчеркнул он.

Ранее Европарламент поддержал создание трибунала, который будет судить Россию за военные преступления.

Кроме того, Кулеба заявлял, что есть проблемы по созданию трибунала для России из-за вторжения в Украину и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания Спецтрибунала.

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