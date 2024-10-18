Престижна футбольна премія отримала претендентів: хто стане переможцем – не секрет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання .

До переліку увійшли 25 гравців віком до 21 року. 20 з них потрапили до числа обраних у результаті аналізу статистичних даних їхніх виступів протягом року. Ще п'ять були обрані самим виданням.

У числі претендентів – 17-річний вундеркінд з "Барселони" Ламін Ямал. Не секрет, що саме він є головним претендентом на нагороду. І буде дуже дивним, якщо цьогорічна премія дістанеться комусь іншому.

Утім, серед конкурентів Ямала вистачає відомих імен. Зокрема, ще один вундеркінд "Барселони" Пау Кубарсі, юні зірки мадридського "Реала" Арда Гюлер та Ендрік, бразилець Савіньйо з "Манчестер Сіті", молодий лідер ПСЖ Воррен Заїр-Емері та інші топ-проспекти континенту.

Українців у фінальному списку немає, хоча весною до попереднього переліку зі 100 гравців потрапили два вітчизняних футболіста. Обидва представляють львівський "Рух" – захисник Богдан Слюбик та півзахисник Євген Пастух.

Переможця визначить міжнародне журі European Golden Boy. Ім'я оголосять на церемонії, яка пройде 16 грудня в італійському Турині.

Golden Boy-2024, фінальний список претендентів

Ламін Ямал ("Барселона")

Жоау Невеш (ПСЖ)

Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)

Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед")

Пау Кубарсі ("Барселона")

Савіньйо ("Манчестер Сіті")

Ріко Льюїс ("Манчестер Сіті")

Александар Павловіч ("Баварія")

Коббі Майну ("Манчестер Юнайтед")

Йоррел Хато ("Аякс")

Лені Йоро ("Манчестер Юнайтед")

Джеймі Байно-Гіттенс ("Боруссія" Д)

Кенан Їлдиз ("Ювентус")

Крістіан Москера ("Валенсія")

Адам Вортон ("Крістал Пелас")

Арда Гюлер ("Реал")

Матіс Тель ("Баварія")

Дезіре Дуе (ПСЖ)

Оскар Глух ("Зальцбург")

Саму Омородіон ("Порту")

Вільсон Одобер ("Тоттенгем")

Ендрік ("Реал")

Самуель Мбангула ("Ювентус")

Андреас Шельдеруп ("Бенфіка")

Ельєс Бен Сегір ("Монако")

Премія Golden Boy: що відомо

Заснована Tuttosport у 2003 році. Першим володарем став нідерландський футболіст Рафаел ван дер Варт з амстердамського "Аякса". Серед переможців за 21 рік існування нагороди були: Вейн Руні, Ліонель Мессі, Сеск Фабрегас, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд та інші.

Минулого року відзнаку отримав Джуд Беллінгем. Серед претендентів на приз у 2023-му було три українці – воротарі Павло Ісенко та Олександр Сапутін, а також захисник Максим Дячук.