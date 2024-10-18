Престижная футбольная премия получила претендентов: кто станет победителем – не секрет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания .

В список вошли 25 игроков в возрасте до 21 года. 20 из них попали в число избранных в результате анализа статистических данных их выступлений в течение года. Еще пять были избраны самим изданием.

В числе претендентов – 17-летний вундеркинд из "Барселоны" Ламин Ямал. Не секрет, что он является главным претендентом на награду. И будет очень странным, если нынешняя премия достанется кому-то другому.

Однако среди конкурентов Ямала хватает известных имен. В частности, еще один вундеркинд "Барселоны" Пау Кубарси, юные звезды мадридского "Реала" Арда Гюллер и Эндрик, бразилец Савиньо из "Манчестер Сити", молодой лидер ПСЖ Уоррен Заир-Эмери и другие топ-проспекты континента.

Украинцев в финальном списке нет, хотя весной в предварительный список из 100 игроков попали два отечественных футболиста. Оба представляют львовский "Рух" – защитник Богдан Слюбик и полузащитник Евгений Пастух.

Победителя определит международное жюри European Golden Boy. Имя будет оглашено на церемонии, которая пройдет 16 декабря в итальянском Турине.

Golden Boy-2024, финальный список претендентов

Ламин Ямал ("Барселона")

Жоау Невеш (ПСЖ)

Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)

Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед")

Пау Кубарси ("Барселона")

Савиньо ("Манчестер Сити")

Рико Льюис ("Манчестер Сити")

Александр Павлович ("Бавария")

Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед")

Йоррел Хато ("Аякс")

Лени Йоро ("Манчестер Юнайтед")

Джейми Байно-Гиттенс ("Боруссия" Д)

Кенан Йылдыз ("Ювентус")

Кристиан Москера ("Валенсия")

Адам Уортон ("Кристалл Пелас")

Арда Гюллер ("Реал")

Матис Тель ("Бавария")

Дезире Дуэ (ПСЖ)

Оскар Глух ("Зальцбург")

Саму Омородион ("Порту")

Вильсон Одобер ("Тоттенхэм")

Эндрик ("Реал")

Самуэль Мбангула ("Ювентус")

Андреас Шельдеруп ("Бенфика")

Эльес Бен Сегир ("Монако")

Премия Golden Boy: что известно

Основана Tuttosport в 2003 году. Первым обладателем стал нидерландский футболист Рафаэл ван дер Варт из амстердамского "Аякса". Среди победителей за 21 год существования награды были: Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и другие.

В прошлом году награду получил Джуд Беллингем. Среди претендентов на приз в 2023 было три украинца – вратари Павел Исенко и Александр Сапутин, а также защитник Максим Дячук.