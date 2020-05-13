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У прес-секретаря Путіна виявили двосторонню пневмонію

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 23:11
У прес-секретаря Путіна виявили двосторонню пневмонію
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Раніше Пєсков заявив, що заразився коронавірусом і знаходиться в лікарні

У госпіталізованого з коронавірусом COVID-19 прес-секретар президента Росії Дмитра Пєскова діагностували двобічну пневмонію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, він проходив тестування на COVID-19 "практично в щоденному режимі".

"Потім захворів один з моїх колег, з якими я спілкувався, і мені довелося після 1 травня сісти на режим самоізоляції. Я перейшов на домашній режим роботи. І при цьому я продовжував тестуватися. І ось тест показав позитивний результат", - сказав прес-секретар Путіна.

За його словами, спочатку не було взагалі ніяких симптомів, а потім почалася температура трохи вище 37 і "ломка", і після кількох днів перебування вдома він поїхав в лікарню.

"Як мінімум треба переконатися, що немає загрози для легенів. Зараз лікуються вдома навіть з пневмонією, якщо вона, наприклад, одностороння. Коли вона двостороння, вибору немає. І тут ще особливість у тому, що твої легені не стільки сам вірус пожирає, скільки твій організм. Тобто починається гормональний шторм, і імунна система намагається цей вірус перемогти. І разом з вірусом починає пожирати легені", - сказав Пєсков.

Він також зізнався, що заразив коронавірусом свою дружину.

Нагадаємо, 12 травня Пєсков заявив, що заразився коронавірусом і знаходиться в лікарні.

Раніше повідомлялося, що зараження коронавірусом підтвердили у глави російського уряду Михайла Мішустіна. Він був першим топ-чиновником Російської Федерації, у кого виявили інфекцію.

Також COVID-19 підтвердили у міністра культури РФ Ольги Любимової.

Теги Новини України Російська ФедераціяПєсковКоронавірус
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