ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест

Автор: РБК-Украина

Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест. Она будет находиться под арестом по меньшей мере до 23 марта.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "Коммерсант".

Ярмыш подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста в поддержку Навального, которая состоялась 23 января.

Напомним, 21 января в Москве задержали Киру Ярмыш и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.

На следующий день, 23 января, суд арестовал Ярмыш на девять дней. Ее арестовали за призывы к несанкционированной акции 23 января.

17 января оппозиционер Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту "Шереметьево". Он вернулся из Германии, где находился около пяти месяцев из-за отравления "Новичком" в российском Томске.

18 января в отделении полиции Химок арестовали Алексея Навального. Он был взят под стражу до 15 февраля.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияНавальный