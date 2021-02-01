Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест

Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест. Она будет находиться под арестом по меньшей мере до 23 марта.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Ярмыш подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста в поддержку Навального, которая состоялась 23 января.
Напомним, 21 января в Москве задержали Киру Ярмыш и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.
На следующий день, 23 января, суд арестовал Ярмыш на девять дней. Ее арестовали за призывы к несанкционированной акции 23 января.
17 января оппозиционер Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту "Шереметьево". Он вернулся из Германии, где находился около пяти месяцев из-за отравления "Новичком" в российском Томске.
18 января в отделении полиции Химок арестовали Алексея Навального. Он был взят под стражу до 15 февраля.