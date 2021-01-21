В Москве задержали соратников Навального

Фото: Кира Ярмыш (twitter.com/Kira_Yarmysh)

В четверг вечером, 21 января, в Москве задержали пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Причины ее задержания не уточняются.

Об этом сообщает "Дождь".

Сегодня вечером домой к Ярмыш пришли несколько правоохранителей. Они пытались вручить ей предостережение из-за акции, которая назначена на 23 января. Пресс-секретарь Навального отказалась открывать дверь до приезда адвоката.

Отмечается, что на Ярмыш планируют составить протоколы о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) из-за того, что она не открывала дверь, а также о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).

Кроме того, на Ленинградском вокзале Москвы задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.

После своего ареста Навальный призвал сторонников выходить на протесты. В его окружении заявили о подготовке массовых акций по всей России 23 января. Прокуратура и Министерство внутренних дел РФ заявили, что эти акции незаконны.

Также Роскомнадзор пообещал оштрафовать TikTok, ВКонтакте, YouTube и другие социальные сети, так как там содержаться призывы к участию в протестах.

Напомним, 17 января оппозиционер Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту "Шереметьево". Он вернулся из Германии, где находился около пяти месяцев из-за отравления "Новичком" в российском Томске.

18 января в отделении полиции Химок арестовали Алексея Навального. Он был взят под стражу до 15 февраля.