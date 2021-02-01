Прес-секретар Навального відправили під домашній арешт

Прес-секретаря російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш відправили під домашній арешт. Вона буде перебувати під вартою щонайменше до 23 березня.

Про це повідомляє "Комерсант".

Ярмиш підозрюють у порушенні санітарно-епідеміологічних норм на акції протесту на підтримку Навального, яка відбулася 23 січня.

Нагадаємо, 21 січня у Москві затримали Кіру Ярмиш і співробітника Фонду боротьби з корупцією Георгія Албурова.

Наступного дня, 23 січня, суд заарештував Ярмиш на дев'ять днів. Її заарештували за заклики до несанкціонованої акції 23 січня.

17 січня опозиціонер Олексій Навальний був затриманий в московському аеропорту "Шереметьєво". Він повернувся з Німеччини, де перебував близько п'яти місяців через отруєння "Новачком" в російському Томську.

18 січня у відділенні поліції Хімок заарештували Олексія Навального. Він був узятий під варту до 15 лютого.