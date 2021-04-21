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Пресс-секретаря Навального арестовали на 10 суток

Автор: РБК-Украина

Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на десять суток. Ее обвинили в организации митинга с помощью интернета.

Об этом говорится в сообщении на странице Киры Ярмыш в Twitter.

"10 суток ареста. Киру увозят в спецприемник. Арест за призыв к митингу в интернете человеку, у которого нет интернета", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в Москве задержали Ярмыш. По словам адвоката, задержание произошло возле дома пресс-секретаря, когда та вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов.

Команда оппозиционера объявила о проведении митингов за Алексея Навального 21 апреля в 19:00 по местному времени на центральных площадях городов России. Всего заявлено 165 городов страны.

Ранее сообщалось, что в 48 городах России на митингах в поддержку Навального задержали более 300 человек.

Добавим, что в конце марта Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме, объясняя это тем, что ему отказывают в медицинской помощи.

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Новости Украины НавальныйРоссийская Федерацияарест
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