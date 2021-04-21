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В России на акциях в поддержку Навального задержали более 300 человек

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 19:05
В России на акциях в поддержку Навального задержали более 300 человек Фото: на акциях в России задержали 300 человек (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В России 21 апреля во многих городах проходят акции в поддержку оппозиционнера Алексея Навального. Уже задержали более 300 человек в 48 городах.

Об этом сообщает "ОВД Инфо".

Многих людей задержали еще до начала акции.

По состоянию на 19:00 больше всего задержанных в городе Кемерево - по крайней мере 36 человек. В Барнауле 33 человека задержаны, в Уфе - 32.

В Москве силовики схватили минимум 15 сторонников Навального. В Петербурге - 9 человек.

В большенстве городов сообщается об одиночных задержаниях. Среди обвинений, которые предъявляют российские правохранители, организация митингов, а также обвинения в нецензурной брани в общественных местах.

Кроме того, в Магадане при задержании мужчину ударили головой о машину, после чего повезли в травмпункт в сопровождении пяти росгвардейцев.

В городе Петушки мужчину задержали по пути в больницу - на сегодня была запланирована операция.

Напомним, команда оппозиционера объявила о проведении митингов за Алексея Навального 21 апреля в 19:00 по местному времени на центральных площадях городов России. Всего заявлено 165 городов страны.

РБК-Украина писало, что в конце марта Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме, объясняя это тем, что ему отказывают в медицинской помощи.

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