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Прес-секретаря Навального заарештували на 10 діб

Автор: РБК-Україна

Прес-секретаря російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш заарештували на десять діб. Її звинуватили в організації мітингу за допомогою інтернету.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Кіри Ярмиш у Twitter.

"10 діб арешту. Кіру відвозять до спецприймальника. Арешт за заклик до мітингу в Інтернеті людині, у якої немає інтернету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Москві затримали Ярмиш. За словами адвоката, затримання відбулося біля будинку прес-секретаря, коли та вийшла в магазин у дозволений слідчим час з 10 до 11 години.

Команда опозиціонера оголосила про проведення мітингів за Олексія Навального 21 квітня о 19:00 за місцевим часом на центральних площах міст Росії. Всього заявлено 165 міст країни.

Раніше повідомлялося, що в 48 містах Росії на мітингах на підтримку Навального затримали понад 300 осіб.

Додамо, що наприкінці березня Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці, пояснюючи це тим, що йому відмовляють у медичній допомозі.

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