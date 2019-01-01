Пресс-секретарь Пентагона подала в отставку

Отставка связана со служебным расследованиям Пентагона
Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт 1 января 2019 покинула свой пост на фоне проведенного служебного расследования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBCnews.
Сообщается, что расследования было связано с сообщениями о злоупотреблении, которые появились в августе 2018. Тогда источники военного ведомства рассказали, что Уайт использовала подчиненных для решения своих бытовых вопросов.
Уайт просила работников покупать ей колгогтки и другие личные вещи, а также оказывать помощь в планировании неслужебных поездок, доставки вещей в химчистку и прочих личных вопросах, что противоречит принципам этики Пентагона.
На должности пресс-секретаря ее заменил Чарльз Саммерс, который сообщил о своем назначении на своей странице в Twitter.
"Я ценю предоставленную мне возможность администрацией служить
наряду с секретарем Меттисом, нашими служащими и всеми гражданскими лицами, которые их
поддерживают", - заявил Саммерс.
Напомним, Мэттис выступил с последней речью перед военными США. Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис, который ранее объявил об отставке, выступил с последним словом перед американскими военными.