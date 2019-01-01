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Прес-секретар Пентагону подала у відставку

Новини » Політика    01.01.2019 - 15:46
Прес-секретар Пентагону подала у відставку
Фото: Дана Уайт (twitter.com/FreshpickN)

Відставка пов'язана зі службовим розслідуванням Пентагону

Прес-секретар Пентагону Дана Уайт 1 січня 2019 покинула свій пост на тлі проведеного службового розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBCnews.

Повідомляється, що розслідування було пов'язане з повідомленнями про зловживання, які з'явилися в серпні 2018. Тоді джерела військового відомства розповіли, що Уайт використовувала підлеглих для вирішення своїх побутових питань.

Уайт просила працівників купувати їй колгогтки та інші особисті речі, а також надавати допомогу в плануванні неслужбових поїздок, доставки речей в хімчистку та інших особистих питаннях, що суперечить принципам етики Пентагону.

На посаді прес-секретаря її замінив Чарльз Саммерс, який повідомив про своє призначення на своїй сторінці в Twitter.

"Я вдячний за надану мені можливість адміністрацією служити
поряд з секретарем Меттисом, нашими службовцями і всіма цивільними особами, які їх
підтримують", - заявив Саммерс.

Нагадаємо, Меттіс виступив з останньою промовою перед військовими США. Глава Міністерства оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс, який раніше оголосив про відставку, виступив з останнім словом перед американськими військовими.

 

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