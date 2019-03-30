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Пресс-секретарь Госдепа покинула пост

Новости » Политика    30.03.2019 - 09:54
Пресс-секретарь Госдепа покинула пост
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/whitehouse)

Хизер Нойерт будет работать в Программе Фулбрайта

Глава пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США) Хизер Нойерт оставила свою должность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter госсекретаря США Майкла Помпео.

Как сообщается, Нойерт оставила пост главы пресс-службы Госдепартамента США, чтобы перейти работать в Программу Фулбрайта – образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Фулбрайтом.

Пресс-секретарь Госдепа покинула пост

Кроме того, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter поблагодарил Нойерт за работу на посту главы пресс-службы Госдепа.

"Большое спасибо Хизер Нойерт за службу стране и Госдепартаменту США. Отличная работа! Я горжусь, что вы присоединились к команде Программы Фулбрайта", - отметил Трамп.

Пресс-секретарь Госдепа покинула пост

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Хизер Нойерт отказалась от предложения стать постоянным представителем США в ООН, однако поблагодарила президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео за их предложение.

Ранее, госсекретарь США Майк Помпео одобрил предложение президента США Дональда Трампа о выдвижении на должность постоянного представителя страны при ООН пресс-секретаря госдепа Хизер Нойерт, заявив, что уверен в Нойерт и ждет ее скорейшего утверждения на новую должность.

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