Помпео одобрил кандидатуру Нойерт на должность постепреда ООН

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Госсекретарь США заявил, что очень уверен в Нойерт

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что одобряет предложение президента США Дональда Трампа о выдвижении на должность постоянного представителя страны при ООН представителя госдепа Хизер Нойерт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Помпео в Twitter.

Помпео сообщил, что является уверенным в Нойерт и ждет ее скорейшего утверждения на новую должность.

"Я в ней очень уверен. Хизер играет ключевую роль в продвижении внешней политики США, и я с нетерпением жду ее скорейшего утверждения", - написал госсекретарь.

Сама Нойерт заявила, что для нее честь работать в команде с Помпео и другими сотрудниками Госдепа.

"Я не могу дождаться продвижения интересов американского народа в ООН, если это случиться", - заявила Нойерт.

Напомним, Трамп предложил назначить Хизер Нойерт постпредом США при ООН. Если Конгресс США одобрит кандидатуру Нойерт, то она сменит в должности Никки Хейли в начале 2019 года.