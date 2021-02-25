Преследования журналистов в Крыму: Украина обратится в Гаагский трибунал

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно фактов преследования журналистов в оккупированном Крыму. Оно касается серьезных нарушений должностными лицами РФ международного гуманитарного права и прав человека.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора .

По словам генпрокурора, не прекращается работа по информированию Офиса прокурора МУС после того, как он завершил предварительное изучение ситуации по Украине.

"Мы ждем решения по открытию полноценного расследования", - сказала Венедиктова.

Сообщается, что в ходе подготовки этого информационного сообщения были проанализированы тысячи статей и документов в сети Интернет, отчеты международных межправительственных и неправительственных организаций, открытые РФ уголовные производства и судебные решения, выданные оккупационными властями.