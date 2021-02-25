ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Преследования журналистов в Крыму: Украина обратится в Гаагский трибунал

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 14:41
Преследования журналистов в Крыму: Украина обратится в Гаагский трибунал Фото: Ирина Венедиктова (gp.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно фактов преследования журналистов в оккупированном Крыму. Оно касается серьезных нарушений должностными лицами РФ международного гуманитарного права и прав человека.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По словам генпрокурора, не прекращается работа по информированию Офиса прокурора МУС после того, как он завершил предварительное изучение ситуации по Украине.

"Мы ждем решения по открытию полноценного расследования", - сказала Венедиктова.

Сообщается, что в ходе подготовки этого информационного сообщения были проанализированы тысячи статей и документов в сети Интернет, отчеты международных межправительственных и неправительственных организаций, открытые РФ уголовные производства и судебные решения, выданные оккупационными властями.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за задержания крымских татар. Украина поднимет этот вопрос на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела из-за обысков российских силовиков на полуострове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика трибунал преследование
NEWS
Шария объявили в розыск
Шария объявили в розыск
DAILY
Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"