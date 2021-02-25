ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Переслідування журналістів в Криму: Україна звернеться до Гаазького трибуналу

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 14:41
Переслідування журналістів в Криму: Україна звернеться до Гаазького трибуналу Фото: Ірина Венедіктова (gp.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо фактів переслідування журналістів в окупованому Криму. Воно стосується серйозних порушень посадовцями РФ міжнародного гуманітарного права та прав людини.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За словами генпрокурора, не припиняється робота з інформування Офісу Прокурора МКС після того, як він завершив попереднє вивчення ситуації по Україні.

"І ми чекаємо на рішення з відкриття повноцінного розслідування", - сказала Венедіктова.

Повідомляється, що в ході підготовки цього інформаційного повідомлення було проаналізовано тисячі статей та документів з мережі Інтернет, звіти міжнародних міжурядових і неурядових організацій, відкриті РФ кримінальні провадження та судові рішення, видані окупаційною владою.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через затримання кримських татар. Україна підніме це питання на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи через обшуки російських силовиків на півострові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика трибунал преследование
NEWS
Шарія оголосили в розшук
Шарія оголосили в розшук
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"