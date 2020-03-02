Преследование Чийгоза: Следком РФ открыл дело против украинских правохранителей

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников украинских правоохранительных органов в ответ на уголовное дело украинских правоохранителей, открытое из-за незаконного задержания в оккупированном Крыму Ахтема Чийгоза. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СКР.

Сообщается, что "в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении Ахтема Чийгоза".

"По данному факту в Следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч.2 ст.299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура АР Крым объявила о подозрении 25 лицам, которые преследовали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Чийгоза преследовали за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года возле здания Верховной Рады АР Крым.

Ранее РБК-Украина писало, что Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении председателю штаба так называемой "Самообороны Севастополя", а также объявила его в розыск.