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Прокуратура АР Крым объявила о подозрении 25 лицам за преследование Чийгоза

Новости » Общество     26.02.2020 - 21:50
Прокуратура АР Крым объявила о подозрении 25 лицам за преследование Чийгоза
Ахтем Чийгоз (УНИАН)

Чийгоза преследовали за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года

Прокуратура АР Крым объявила о подозрении 25 лицам, которые преследовали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом заявил прокурор АР Крым Игорь Поночовний в ходе международного форума Age of Crimea, передает РБК-Украина.

Чийгоза преследовали за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года возле здания Верховной Рады АР Крым.

По словам Поночовного, прокуратура АР Крым сообщила о подозрениях 25 лицам, которые незаконно преследовали Чийгоза.

"Все они нарушили нормы международного гуманитарного права, поскольку, реализуя политику государства-оккупанта, направленную на преследование проукраинского населения в Крыму, понимая, что на территории полуострова действуют исключительно нормы украинского законодательства, незаконно применяя законодательство России, приговорили к лишению свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа", - отметил он

Ранее РБК-Украина писало, что Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении председателю штаба так называемой "Самообороны Севастополя", а также объявила его в розыск.

Также Прокуратура сообщила о подозрении четырем сотрудникам так называемой "Прокуратуры Республики Крым". Их обвиняют в преследовании проукраинских активистов.

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