Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция





Отметим, в последние недели президент Зеленский часто дает пресс-конференции. В частности, на полях Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года, а также в ходе и после недавних визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Это в том числе связано с необходимостью комментировать выпады президента США Дональда Трампа и переговорный процесс о сделке по минеральным ресурсам, а также возможного завершения российско-украинской войны.

В частности, 19 февраля он анонсировал встречу с европейскими лидерами на третью годовщину российского вторжения, которая пройдет уже завтра. Известно, что Киев в том числе посетит руководство Европейского Союза.

Зеленский также комментировал первую встречу представителей США и России в Саудовской Аравии. На ней обсуждались и вопросы прекращения войны, хотя украинская сторона настаивает на принципе "ничего об Украины без Украины". По его словам, если Вашингтон и Москва обсуждают двусторонние вопросы, то проблем нет, но администрация Трампа уже помогла Путину выйти из международной изоляции.

Что касается условий справедливого мира, то Украина хочет получить гарантии своей безопасности уже в этом году. Приоритетным вариантом было вступление в НАТО, однако западные партнеры не готовы это поддержать, а часть открыто выступает против. Теперь Зеленский настаивает на гарантиях того, что Вооруженные силы не будут сокращены, останутся на уровне около 1 млн человек и получат все необходимое финансирование и оружие.

Также в рамках гарантий безопасности на украинской территории может быть размещен иностранных, скорее всего, европейских войск. Как пишут западные СМИ, это может быть контингент из 30 000 военных в городах не на линии фронта. Ожидается, что некоторые детали прояснятся в ближайшие дни.