Зеленський зробив заяву про Путіна та гарантії безпеки для України
Європа, США та усі інші партнери України потребують розуміння, як гарантувати те, що російський диктатор Володимир Путін нікого не зможе більше обманути і РФ не буде нести загибель. Гарантії безпеки є тим, що об'єднує більшість.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.
"Гарантії безпеки – це те, що обʼєднує абсолютну більшість. І Європа, Америка, і усі наші партнери у світі потребують спільного розуміння, як гарантувати, що Путін більше нікого не зможе обманути й що Росія не зможе нести загибель іншим народам – усім, від України і Європи до Сирії та країн Близького Сходу, Африки", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що за минулі 30 років "ми побачили надто багато руїн і смертей", провина за які лежить саме на Російській Федерації. Зокрема, на її армії, спецслужбах і найманцях.
"Світ потребує гарантій, я дякую всім за підтримку. І фактично з усіма партнерами зараз ми говоримо про гарантії безпеки, про конкретні прояви підтримки: про дії, про допомогу, про рішення, про меседжі", - додав голова держави.
Він підкреслив, що зараз, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ, для всіх українців важливо, щоб весь світ був з нашої країною, був у сильній позиції, а також із фундаментальними цілями та принципами Статуту ООН щодо суверенітету націй, територіальної цілісності кожної держави і захисту кожної нації світу від агресії.
"Справедливість не має бути пустим словом, і це важливо для кожного народу", - резюмував президент.
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