Прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція

Трансляція пресконференції Зеленського:

Конференція військово-політичного керівництва

У неділю, 25 лютого, на конференцію "Україна. Рік 2024" зібралися топ-спікери від влади: прем'єр-міністр, голова Верховної ради, керівники спецслужб, а також представники Міністерства стратегічних питань тощо. Участь також взяли перша леді Олена Зеленська та Офіс президента.

Як пройшла попередня пресконференція

Минула пресконференція глави держави відбулося минулого року, а саме 19 грудня. Тоді Зеленський провів велику пресконференцію, присвячену підсумкам 2023 року. Зустріч із журналістами тривала дві години.

Президент розповів про фінансову допомогу з боку США, скандали з депутатами, стосунки з керівництвом Польщі, стратегію війни та відносини з тоді ще головкомом ЗСУ Валерієм Залужним. Також Зеленський розповів про можливість перемовин з РФ та "формулу миру".

РБК-Україна у своєму матеріалі наводило ключові заяви президента України.