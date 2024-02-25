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Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 25 февраля, состоится форум "Украина. Год 2024" с участием президента Украины Владимира Зеленского. По результатам форума глава государства проводит пресс-конференцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

Трансляция пресс-конференции Зеленского:

Конференция военно-политического руководства

В воскресенье, 25 февраля, на конференцию "Украина. Год 2024" собрались топ-спикеры от власти: премьер-министр, глава Верховной рады, руководители спецслужб, а также представители Министерства стратегических вопросов и другие. Участие также приняли первая леди Елена Зеленская и Офис президента.

Как прошла предыдущая пресс-конференция

Прошлая пресс-конференция главы государства состоялась в прошлом году, а именно 19 декабря. Тогда Зеленский провел большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2023 года. Встреча с журналистами длилась два часа.

Президент рассказал о финансовой помощи со стороны США, скандалах с депутатами, отношениях с руководством Польши, стратегии войны и отношениях с тогда еще главкомом ВСУ Валерием Залужным. Также Зеленский рассказал о возможности переговоров с РФ и "формуле мира".

РБК-Украина в своем материале приводило ключевые заявления президента Украины.

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Владимир ЗеленскийПрезидент