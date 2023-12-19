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Прес-конференція Зеленського: о котрій початок

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підсумкова прес-конференція президента України Володимира Зеленського розпочнеться сьогодні після 16:00. Точного часу та прогнозованої тривалості поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France-Presse, AFP .

"Зеленський має зустрітися з українськими журналістами та іноземною пресою", - йдеться у повідомленні агентства.

Напередодні Офіс президента повідомив, що Зеленський 19 грудня проведе підсумкову прес-конференцію, але поки що без вказівки часу.

Остання підсумкова прес-конференція Зеленського відбулася у річницю повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2023 року. Президент відповів на низку питань журналістів. Усі подробиці прес-конференції можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг Зеленського

Дані останнього опитування КМІС показують, що Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців серед дев'яти політиків, про яких питали соціологи. На грудень 2023 року президенту довіряють 77% респондентів, не довіряють 22%.

Рівень довіри Зеленському знизився порівняно з травнем 2022 року, коли йому довіряли 90% українців, не довіряли - 7%.

Попереднє опитування КМІС показало падіння довіри до органів влади України . Абсолютну довіру у суспільстві зберігають Збройні сили - 96%. Крім цього, 88% українців довіряють головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному (не довіряють лише 4%).

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Володимир ЗеленськийПрезидент