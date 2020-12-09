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Прерванный из-за расистских оскорблений матч ПСЖ - "Истанбул" будет доигран

Париж, Среда 09 декабря 2020 08:55
Прерванный из-за расистских оскорблений матч ПСЖ - "Истанбул" будет доигран
Фото: поединок ПСЖ - "Истанбул" доиграют (psg.fr)
Автор: Вера Олейник

На игру назначат других судей

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским "Пари Сен-Жермен" и турецким "Истанбул Башакшехир" будет доигран на следующий день, 9 декабря. Встречу будет обслуживать новая бригада судей.

Об этом в текстовой трансляции информирует пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что игра начнется в 19:55 и возобновится с 14 минуты.

В УЕФА подчеркнули, что проведут тщательное расследование. Организация не приемлет любые проявления расизма и дискриминации в футболе.

Напомним, встреча была приостановлена на 14 минуте при счете 0:0 из-за расистского высказывания в адрес ассистента главного тренера стамбульской команды Пьера Вебо. Ему не понравилось, как к нему обратился четвертый арбитр встречи Себастьян Колцеску. Возмущен действиями арбитра был также нападающий "Башакшехира" Демба Ба.

Турецкая команда после затяжного общения судейской бригадой ушла в раздевалку, а парижане позже их поддержали.

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