Матч Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом" сорван из-за расистских оскорблений

Фото: матч ПСЖ - "Истанбул" сорван (twitter.com/PSG_English)

Команды не сыграли и 25 минут

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом Башакшехир" прерван в первом тайме при счете 0:0. Футболисты обеих команд покинули поле.

Это следует из текстовой трансляции на сайте УЕФА.

Турецкий клуб ушел в раздевалку после возмущения футболистов, в особенности форварда Демба Ба, в адрес четвертого рефери встречи Себастьяна Колцеску. За ними последовали игроки парижского клуба.

23' The @ibfk2014 players decide to go back to the locker room, the Parisians follow them. (0-0) #PSGIBFK — Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 8, 2020

Делегат матча пытался уговорить футболистов вернуться на поле, но переговоры ни к чему не привели. Матч в Париже, который был остановлен на 23 минуте, до сих пор не возобновился.

В официальном Twitter-аккаунте турецкого клуба сообщается, что расистским оскорблениям подвергся помощник главного тренера Пьер Вебо, который был удален с поля главным арбитром Овидиу Хацеганом.

14' #PSGIBFK



KIRMIZI KART Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette. — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020

На матче работает румынская бригада арбитров.

Напомним, в прошлом году расистский скандал разгорелся на матче чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо". Поединок был приостановлен из-за кричалок болельщиков киевского клуба в адрес бразильских футболистов "горняков".