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Перерваний через расистські образи матч ПСЖ - "Істанбул" буде дограний

Париж, Середа 09 грудня 2020 08:55
Перерваний через расистські образи матч ПСЖ - "Істанбул" буде дограний
Фото Фото Photo : поєдинок ПСЖ - "Істанбул" дограють (psg.fr)
Автор: Вера Олейник

На гру призначать інших суддів

Матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між французьким "Парі Сен-Жермен" і турецьким "Істанбул Башакшехір" буде дограний наступного дня, 9 грудня. Зустріч буде обслуговувати нова бригада суддів.

Про це у текстовий трансляції інформує пресслужба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Зазначається, що гра розпочнеться о 19:55 і відновиться з 14 хвилини.

В УЄФА підкреслили, що проведуть ретельне розслідування. Організація не сприймає будь-які прояви расизму і дискримінації у футболі.

Нагадаємо, зустріч була припинена на 14 хвилині за рахунку 0:0 через расистські висловлювання на адресу асистента головного тренера стамбульської команди П'єра Вебо. Йому не сподобалося, як до нього звернувся четвертий арбітр зустрічі Себастьян Колцеску. Обурений діями арбітра був також нападник "Бешикташ" Демба Ба.

Турецька команда після затяжного спілкування суддівською бригадою пішла в роздягальню, а парижани пізніше їх підтримали.

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