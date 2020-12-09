Перерваний через расистські образи матч ПСЖ - "Істанбул" буде дограний

Фото Фото Photo : поєдинок ПСЖ - "Істанбул" дограють (psg.fr)

На гру призначать інших суддів

Матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між французьким "Парі Сен-Жермен" і турецьким "Істанбул Башакшехір" буде дограний наступного дня, 9 грудня. Зустріч буде обслуговувати нова бригада суддів.

Про це у текстовий трансляції інформує пресслужба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Зазначається, що гра розпочнеться о 19:55 і відновиться з 14 хвилини.

В УЄФА підкреслили, що проведуть ретельне розслідування. Організація не сприймає будь-які прояви расизму і дискримінації у футболі.

UEFA has - after discussion with both clubs – decided on an exceptional basis to have the remaining minutes of the match played tomorrow with a new team of match officials. The kick-off has been set at 18:55 CET. — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

Нагадаємо, зустріч була припинена на 14 хвилині за рахунку 0:0 через расистські висловлювання на адресу асистента головного тренера стамбульської команди П'єра Вебо. Йому не сподобалося, як до нього звернувся четвертий арбітр зустрічі Себастьян Колцеску. Обурений діями арбітра був також нападник "Бешикташ" Демба Ба.

Demba Ba confronting the official after he made a racist comment to one of the Istanbul staff members pic.twitter.com/Mi1PosC0qD — Footy Humour (@FootyHumour) December 8, 2020

Турецька команда після затяжного спілкування суддівською бригадою пішла в роздягальню, а парижани пізніше їх підтримали.