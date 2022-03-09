UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

С препятствиями, однако без потерь, - глава ОГА о первой волне эвакуации из Сум

Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 8 марта, в Сумах прошла первая волна эвакуации во время которой были препятствия, но самое главное, что все прошло без потерь среди людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глава ОГА Сум Дмитрия Живицкого.

"Выезд из города и движение колонн останавливали трижды. Однажды - когда колонна вражеской техники проходила мимо въезда в Сумы и звучали "выстрелы прикрытия" от врага - выезжать было опасно. К счастью, никто не пострадал. Два других раза - когда колонна вражеской техники проходила мимо заезда в город", - написал он.

Живицкий подчеркнул, что на это ушло много времени, но самое главное, что удалось сохранить жизнь людей.

В первую очередь эвакуировали беременных женщин, женщин с детьми, пожилых людей и людей с инвалидностью. Также вывезли часть иностранных студентов. Некоторые из них все еще остаются в Сумах.

Время "зеленого коридора" было с 9:00 до 21:00. За пределы города выпускали до 19:30, чтобы соблюсти временный режим коридора.

Живицкий отметил, что власти постоянно работают над тем, чтобы организовать еще "зеленые коридоры", поэтому необходимо следить за объявлениями.

Если вы хотите эвакуироваться - просто приезжаете к месту сбора и садитесь в автобус, также можно ехать на собственном транспорте. Прежде всего эвакуируют людей с инвалидностью, женщин с детьми, беременных и людей старшего возраста.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты своими обстрелами срывают проведение эвакуации жителей заблокированных городов и доставку гуманитарных грузов, делая это сознательно.

Мы также писали о том, что в Житомирской области оккупанты нанесли авиаудар по частным домам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыВойна России против Украины