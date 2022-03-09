RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З перешкодами, однак без втрат, - голова ОДА про першу хвилю евакуації з Сум

Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 8 березня, в Сумах пройшла перша хвиля евакуації під час якої були перешкоди, але найголовніше, що все пройшло без втрат серед людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голова ОДА Сум Дмитра Живицького.

"Виїзд з міста і рух колон зупиняли тричі. Одного разу - коли колона ворожої техніки проходила повз в'їзд до Сум і лунали "постріли прикриття" від ворога - виїжджати було небезпечно. На щастя, ніхто не постраждав. Два інших рази - коли колона ворожої техніки проходила повз заїзд в місто", - написав він.

Живицький підкреслив, що на це пішло багато часу, але найголовніше, що вдалося зберегти життя людей.

В першу чергу евакуювали вагітних жінок, жінок з дітьми, літніх людей і людей з інвалідністю. Також вивезли частину іноземних студентів. Деякі з них все ще залишаються в Сумах.

Час "зеленого коридору" був з 9:00 до 21:00. За межі міста випускали до 19:30, щоб дотримати тимчасовий режим коридору.

Живицький зазначив, що влада постійно працює над тим, щоб організувати ще "зелені коридори", тому необхідно стежити за оголошеннями.

Якщо ви хочете евакуюватися - просто приїжджаєте до місця збору і сідаєте в автобус, також можна їхати на власному транспорті. Насамперед евакуюють людей з інвалідністю, жінок з дітьми, вагітних та людей старшого віку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти своїми обстрілами зривають проведення евакуації жителів заблокованих міст і доставку гуманітарних вантажів, роблячи це свідомо.

Ми також писали про те, що в Житомирській області окупанти завдали авіаудару по приватних будинках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиВійна Росії проти України