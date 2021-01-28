Для преодоления последствий непогоды с прошлой ночи в Киеве работает 359 единиц спецтехники, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Для преодоления последствий непогоды с прошлой ночи на улицах столицы работают 359 единиц спецтехники и 52 бригады по ручной уборке.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, продемонстрировав видео уборки снега в Киеве.

"Как и прогнозировали синоптики, столицу снова охватила непогода. "Киевавтодор" заблаговременно подготовился к стихии. Со вчерашнего вечера на дорогах работало 146 единиц спецтехники. Превентивно обрабатывали жидкими хлоридами и песчано-соляной смесью подъемы, спуски, дороги из брусчатки, мосты и путепроводы. В течение всей ночи город убирали 359 единиц спецтехники "Киевавтодора". Во всех районах работали колонны большой и малой техники, оперативно расчищали от снега дороги и проезды", - сообщил Кличко.

Также были задействованы 52 бригады по ручной уборке. Ночью они расчищали снег на тротуарах и остановках общественного транспорта. Продолжат это делать в столице и в течение всего дня.

Столицю знов охопила негода Друзі! Як і прогнозували синоптики, столицю знову охопила негода. «Київавтодор» завчасно підготувався до стихії. З учорашнього вечора на дорогах працювало 146 одиниць спецтехніки. Превентивно обробляли рідкими хлоридами і піщано-соляною сумішшю підйоми, спуски, дороги з бруківки, мости й шляхопроводи. Протягом всієї ночі місто прибирали 359 одиниць спецтехніки «Київавтодору». В усіх районах працювали колони великої та малої техніки, оперативно розчищали від снігу дороги і проїзди. Також були задіяні 52 бригади з ручного прибирання. Вночі вони розчищали сніг на тротуарах і зупинках громадського транспорту. Продовжать це робити в столиці і протягом усього дня. За прогнозами, сніжитиме в Києві кілька днів. Тому закликаю водіїв бути обережними, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції на дорозі. А тим, хто може залишити авто вдома, - обов’язково зробити це і пересуватись містом громадським транспортом. Posted by Віталій Кличко on Thursday, January 28, 2021

"По прогнозам, будет идти снег в Киеве несколько дней. Поэтому призываю водителей быть осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию на дороге. А тем, кто может оставить авто дома - обязательно сделать это и передвигаться по городу на общественном транспорте", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, из-за сильных снегопадов в Одесской и Николаевской областях на дорогах государственного и местного значения ограничено движение транспорта, а к 8 населенных пунктов и вовсе отсутствует проезд.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве просят водителей не пользоваться личным автомобилем из-за сильных снегопадов.