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Снегопады уже в Киеве. Водителей просят не ездить на авто

Киев, Четверг 28 января 2021 09:36
Снегопады уже в Киеве. Водителей просят не ездить на авто
Фото: снегопад в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве ухудшилась погода, с самого утра интенсивный снегопад. Водителей просят не пользоваться личным авто.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сейчас продолжают работу 236 работников в составе 37 бригад по ручной уборке снега.

"Просим водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.

Также киевлян просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Отметим, по состоянию на 9 утра в Киеве образовались незначительные пробки. По данным Google Maps, местами затруднено движение транспорта на проспекте Победы, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, а также на мосту имени Патона и Северном мосту.

Снегопады уже в Киеве. Водителей просят не ездить на автоФото: пробки в Киеве

Напомним, в Украине сейчас активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южной части территории страны.

Отметим, что синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

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