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Премьер-министру Норвегии грозит штраф за вечеринку во время карантина

Автор: РБК-Украина

В Норвегии могут оштрафовать премьер-министра Эрну Сольберг за проведение вечеринки. Причиной стало празднование Дня рождения главы правительства, в результате которого были нарушены карантинные ограничения.

Об этом сообщает NRK.

Отпраздновать свое шестидесятилетие Эрна Сольберг решила в феврале, когда в стране действовали строжайшие ограничения из-за пандемии коронавируса. Тогда власти страны запрещали собираться компаниям, в которых принимает участие более 10 человек. А на вечеринке у премьер-министра собралось 14 человек.

Гости встречались дважды в Гейло в Скандинавских горах. В первый день празднование проходило в ресторане, а на следующий день - на съемной квартире.

Сама премьер-министр отмечает, что празднование проходило в довольно просторной квартире на два этажа, где люди соблюдали правила инфекционного контроля и общались группами, но не исключает свою ошибку. Она готова заплатить штраф в случае, если полиция придет к выводу, что правила были нарушены.

В своих выступлениях и интервью премьер-министр Норвегии уверяет, что раскаивается в случившемся. Больше всего она сожалеет, что эта ситуация подорвала доверие людей к правительству.

"Извините, я должна быть внимательнее. Я понимаю, что люди разочарованы и расстроены", - говорит Эрна Сольберг.

Она ожидает, что в результате случившегося люди не перестанут соблюдать правила.

"Я ожидаю, что люди будут лучше премьер-министра", - говорит Сольберг.

В то же время в полиции уже заявили о том, что начинают расследование в связи с возможным нарушением правил инфекционного контроля. После

20 тысяч

Напомним, Европе недостаточно вакцин для остановки третьей волны коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Германии.

Ранее мы сообщали, что в Париже и других регионах Франции усилят карантин.

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