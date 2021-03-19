Прем'єр-міністру Норвегії загрожує штраф за вечірку під час карантину

Відсвяткувати своє шістдесятиріччя Ерна Сольберг вирішила в лютому, коли в країні діяли суворі обмеження через пандемію коронавірусу. Тоді влада країни забороняла збиратися компаніям, в яких бере участь понад 10 осіб. А на вечірці у прем'єр-міністра зібралося 14 осіб.

Гості зустрічалися двічі у Гейло в Скандинавських горах. У перший день святкування проходило у ресторані, а на наступний день - на орендованій квартирі.

Сама прем'єр-міністр зазначає, що святкування проходило в досить просторій квартирі на два поверхи, де люди дотримувалися правил інфекційного контролю і спілкувалися групами, але не виключає свою помилку. Вона готова заплатити штраф у разі, якщо поліція прийде до висновку, що правила були порушені.

У своїх виступах та інтерв'ю прем'єр-міністр Норвегії запевняє, що розкаюється в тому, що трапилося. Найбільше вона шкодує, що ця ситуація підірвала довіру людей до уряду.

"Вибачте, я повинна бути уважнішими. Я розумію, що люди розчаровані та засмучені", - говорить Ерна Сольберг.

Вона очікує, що в результаті люди не перестануть дотримуватися правила.

"Я очікую, що люди будуть краще прем'єр-міністра", - говорить Сольберг.

У той же час в поліції вже заявили про те, що починають розслідування у зв'язку з можливим порушенням правил інфекційного контролю. Після

У разі, якщо правоохоронні органи визнають прем'єр-міністра винною, то вона й учасники вечірки заплатять штраф в розмірі 20 тисяч крон (близько 2000 євро)