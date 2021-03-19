Прем'єр-міністру Норвегії загрожує штраф за вечірку під час карантину

В Норвегії можуть оштрафувати прем'єр-міністра Эрну Сольберг за проведення вечірки. Причиною стало святкування Дня народження глави уряду, в результаті якого були порушені карантинні обмеження.
Про це повідомляє NRK.
Відсвяткувати своє шістдесятиріччя Ерна Сольберг вирішила в лютому, коли в країні діяли суворі обмеження через пандемію коронавірусу. Тоді влада країни забороняла збиратися компаніям, в яких бере участь понад 10 осіб. А на вечірці у прем'єр-міністра зібралося 14 осіб.
Гості зустрічалися двічі у Гейло в Скандинавських горах. У перший день святкування проходило у ресторані, а на наступний день - на орендованій квартирі.
Сама прем'єр-міністр зазначає, що святкування проходило в досить просторій квартирі на два поверхи, де люди дотримувалися правил інфекційного контролю і спілкувалися групами, але не виключає свою помилку. Вона готова заплатити штраф у разі, якщо поліція прийде до висновку, що правила були порушені.
У своїх виступах та інтерв'ю прем'єр-міністр Норвегії запевняє, що розкаюється в тому, що трапилося. Найбільше вона шкодує, що ця ситуація підірвала довіру людей до уряду.
"Вибачте, я повинна бути уважнішими. Я розумію, що люди розчаровані та засмучені", - говорить Ерна Сольберг.
Вона очікує, що в результаті люди не перестануть дотримуватися правила.
"Я очікую, що люди будуть краще прем'єр-міністра", - говорить Сольберг.
У той же час в поліції вже заявили про те, що починають розслідування у зв'язку з можливим порушенням правил інфекційного контролю. Після
У разі, якщо правоохоронні органи визнають прем'єр-міністра винною, то вона й учасники вечірки заплатять штраф в розмірі 20 тисяч крон (близько 2000 євро)
Нагадаємо, Європі недостатньо вакцин для зупинки третьої хвилі коронавіруса. Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини.
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