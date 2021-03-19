RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Прем'єр-міністру Норвегії загрожує штраф за вечірку під час карантину

Автор: РБК-Україна

В Норвегії можуть оштрафувати прем'єр-міністра Эрну Сольберг за проведення вечірки. Причиною стало святкування Дня народження глави уряду, в результаті якого були порушені карантинні обмеження.

Про це повідомляє NRK.

Відсвяткувати своє шістдесятиріччя Ерна Сольберг вирішила в лютому, коли в країні діяли суворі обмеження через пандемію коронавірусу. Тоді влада країни забороняла збиратися компаніям, в яких бере участь понад 10 осіб. А на вечірці у прем'єр-міністра зібралося 14 осіб.

Гості зустрічалися двічі у Гейло в Скандинавських горах. У перший день святкування проходило у ресторані, а на наступний день - на орендованій квартирі.

Сама прем'єр-міністр зазначає, що святкування проходило в досить просторій квартирі на два поверхи, де люди дотримувалися правил інфекційного контролю і спілкувалися групами, але не виключає свою помилку. Вона готова заплатити штраф у разі, якщо поліція прийде до висновку, що правила були порушені.

У своїх виступах та інтерв'ю прем'єр-міністр Норвегії запевняє, що розкаюється в тому, що трапилося. Найбільше вона шкодує, що ця ситуація підірвала довіру людей до уряду.

"Вибачте, я повинна бути уважнішими. Я розумію, що люди розчаровані та засмучені", - говорить Ерна Сольберг.

Вона очікує, що в результаті люди не перестануть дотримуватися правила.

"Я очікую, що люди будуть краще прем'єр-міністра", - говорить Сольберг.

У той же час в поліції вже заявили про те, що починають розслідування у зв'язку з можливим порушенням правил інфекційного контролю. Після

У разі, якщо правоохоронні органи визнають прем'єр-міністра винною, то вона й учасники вечірки заплатять штраф в розмірі 20 тисяч крон (близько 2000 євро)

Нагадаємо, Європі недостатньо вакцин для зупинки третьої хвилі коронавіруса. Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини.

Раніше ми повідомляли, що в Парижі та інших регіонах Франції посилять карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарантинКоронавірус
Читайте також
У Франції вакцину AstraZeneca рекомендували лише для людей старше 55 років
Байден обіцяв 100 млн доз вакцин за перші 100 днів президентства. Встиг за 58
Прогноз погоди