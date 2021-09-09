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Премьеры России и Беларуси завтра финализируют программы по Союзному государству

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с Александром Лукашенко, что завтра, 10 сентября, главы правительств РФ и Беларуси финализируют программы по Союзному государству. Они будут охватывать экономику, финансы и промышленную политику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина и Лукашенко.

"Нужно сверить часы. Точку поставить по некоторым вопросам. И дать возможность правительствам (России и Беларуси - ред.) в самое ближайшее время, по моему, завтра даже они собираются в Минске, финализировать некоторые из этих договоренностей", - сказал Путин.

По его словам, премьеры двух стран проведут "большую работу в сфере экономики, финансов, промышленной политики".

Напомним, в апреле Лукашенко заявил о завершении создания союзного государства РФ и Беларуси. По его словам, это произойдет в сентябре.

Ранее премьер Беларуси Роман Головко заявил, что при создании союзного государства РФ и Беларуси осталось согласовать технические моменты.

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