Прем'єри Росії та Білорусі завтра фіналізують програми по Союзній державі

Президент Росії Володимир Путін заявив на зустрічі з Олександром Лукашенком, що завтра, 10 вересня, глави урядів РФ і Білорусі фіналізують програми по Союзній державі. Вони будуть охоплювати економіку, Фінанси та промислову політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна і Лукашенка .

"Потрібно звірити годинник. Крапку поставити з деяких питань. І дати можливість урядам (Росії та Білорусі - ред.) найближчим часом, на мою думку, завтра навіть вони збираються в Мінську, фіналізувати деякі з цих домовленостей", - сказав Путін.

За його словами, прем'єри двох країн проведуть "велику роботу в сфері економіки, фінансів, промислової політики".