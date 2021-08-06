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Премьера Сент-Винсент и Гренадин ранили во время протестов против обязательной вакцинации

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Кингстаун, Пятница 06 августа 2021 06:05
Премьера Сент-Винсент и Гренадин ранили во время протестов против обязательной вакцинации Фото: премьер-министра Сент-Винсент и Гренадин Ральф Гонсалвеш (twitter.com/news_784)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадин Ральфа Гонсалвеша ранили во время протестов в столице Кингстауне. Пострадал также один из протестующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News784.

По данным СМИ, глава правительства получил ранение, когда пытался пройти через толпу, которая протестует в связи с поправками в законодательство о здравоохранении.

Согласно ему, ряд категорий госслужащих должны пройти обязательное вакцинирование от COVID-19.

На опубликованной фотографии Гонсалвеш в окровавленной рубашке получает первую помощь в больнице. По предварительной информации, причиной травмы стало то, что один из протестующих бросил в него твердый предмет.

Против поправок в законодательство выступают ряд профсоюзов. По их мнению, поправки нарушают фундаментальные права граждан.

Сент-Винсент и Гренадины - государство в южной части Карибского моря, расположенное на крупном острове Сент-Винсент и цепи более мелких островов.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители во Франции разгоняли слезоточивым газом митингующих, которые протестовали против"паспортов здоровья".

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