Массовые акции и стычки: французы вышли на протесты против "паспортов здоровья"

Сегодня, 24 июля 2021 года, в городах Франции проходят массовые акции против введения "паспортов здоровья". Этот документ подтверждает получение прививки от COVID-19, отрицательный тест или выздоровление от болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

По данным Министерства внутренних дел, на протесты вышли более 160 000 человек, а наиболее массовые были в Париже. Стычки с полицией вспыхнули прямо на Елисейских полях после того, как часть демонстрантов отклонилась от согласованного с властями маршрута.

Les opposants au #PassSanitaire affluent place du Trocadéro à Paris, où un rassemblement est prévu cet après-midi. Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, est à l’initiative de la manifestation. pic.twitter.com/cVXyaGdRvv — Paolo Philippe (@paolo_phi) July 24, 2021

Как заявил министр внутренних дел Жеральд Дерманен, в Париже мобилизовали тысячи силовиков, на данный момент известно о задержании девяти участников протестов за драку с полицейскими.

Magnifique visage de la France, zéro violence, 100 000 personnes au #Trocadéro !

Des commerçants, restaurateurs, infirmières, pompiers, étudiants, mères de famille qui disent stop à Macron ! Oui à la France et à la Liberté ! #manifs24juillet pic.twitter.com/pRpweYmWdG — Florian Philippot (@f_philippot) July 24, 2021

Демонстранты атаковали автомобили без опознавательных знаков, забрасывая их камнями и нанося удары ногами.

Также сообщается, что в результате столкновений на протестах на площади Белькур в Лионе задержали четырех человек. Сотни человек бросали в полицейских бутылки и брусчатку, те в ответ применили слезоточивый газ.