Премьер Косово ушел в отставку из-за повестки в военный трибунал в Гааге

Фото: Рамуш Харадинай (twitter.com/orphee45)

Харадиная вызвали для дачи показаний в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай подал в отставку после того, как получил повестку в Специальный трибунал в Гааге для дачи показаний в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovo Press.

По его словам, обвинения ему пока не предъявили.

"Мне предложили явиться туда в качестве премьера или обычного гражданина Косово. Я выбрал последнее", - заявил он.

Харадинай также сообщил, что после его отставки президент Хашим Тачи начнет консультации с партиями о проведении досрочных выборов. После этого, по его словам, он вернет себе мандат.

Отметим, Рамуш Харадинай занимал пост премьер-министра Косово с 2017 года. Он уже второй раз уходит с поста премьера по подозрению в совершении военных преступлений. В 2005 году он подал в отставку после того, как Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге обвинял его в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны, но его оправдали из-за отсутствия убедительных доказательств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Косово Хашим Тачи считает, что Вашингтон должен играть ведущую роль в процессе нормализации отношений его страны с Сербией, потому что Европейский союз слишком "слабый и разобщенный".

Кроме того, лидер частично признанного Косово Хашим Тачи потребовал от Сербии признать независимость республики. Сербия должна признать независимость Косово и отказаться от идеи двойного суверенитета в его северной части.