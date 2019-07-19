ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Премьер Косово ушел в отставку из-за повестки в военный трибунал в Гааге

Новости » Политика    19.07.2019 - 19:02
Премьер Косово ушел в отставку из-за повестки в военный трибунал в Гааге
Фото: Рамуш Харадинай (twitter.com/orphee45)

Харадиная вызвали для дачи показаний в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай подал в отставку после того, как получил повестку в Специальный трибунал в Гааге для дачи показаний в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovo Press.

По его словам, обвинения ему пока не предъявили. 

"Мне предложили явиться туда в качестве премьера или обычного гражданина Косово. Я выбрал последнее", - заявил он.

Харадинай также сообщил, что после его отставки президент Хашим Тачи начнет консультации с партиями о проведении досрочных выборов. После этого, по его словам, он вернет себе мандат.

Отметим, Рамуш Харадинай занимал пост премьер-министра Косово с 2017 года. Он уже второй раз уходит с поста премьера по подозрению в совершении военных преступлений. В 2005 году он подал в отставку после того, как Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге обвинял его в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны, но его оправдали из-за отсутствия убедительных доказательств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Косово Хашим Тачи считает, что Вашингтон должен играть ведущую роль в процессе нормализации отношений его страны с Сербией, потому что Европейский союз слишком "слабый и разобщенный".

Кроме того, лидер частично признанного Косово Хашим Тачи потребовал от Сербии признать независимость республики. Сербия должна признать независимость Косово и отказаться от идеи двойного суверенитета в его северной части.

Британия выделит 100 тыс. фунтов для суда по делу MH17 Правительство Косово опровергло запрет на въезд сербским чиновникам
Новости Украины ГаагавоенныеКосово
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь