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Премьера Израиля и кронпринца ОАЭ выдвинули на Нобелевскую премию мира

Тель-Авив, Вторник 24 ноября 2020 21:57
Премьера Израиля и кронпринца ОАЭ выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян номинированы на Нобелевскую премию мира 2021. Их кандидатуры выдвинул член британской палаты лордов Уильям Дэвид Тримбл.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нетаньяху и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян номинированы на Нобелевскую премию за заключение мирного соглашения, которое положило начало нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

Отмечается, что Тримбл был удостоен премии в 1998 году за свои усилия по разрешению конфликта в Северной Ирландии. В связи с этим офис премьер-министра полагает, что Нобелевский комитет с большей вероятностью рассмотрит номинацию.

Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение между странами. При этом ОАЭ стали первым государством Персидского залива, которое имеет дипломатические отношения с Израилем.

15 сентября Биньямин Нетаньяху и министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме при участии Дональда Трампа.

Ранее Израиль и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере финансов. В рамках договоренностей страны планируют создать совместный комитет.

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Новости Украины В мире НетаньяхуОбъединенные Арабские ЭмиратыНобелевская премия

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