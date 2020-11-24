ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Прем'єра Ізраїлю і кронпринца ОАЕ висунули на Нобелівську премію миру

Тель-Авів, Вівторок 24 листопада 2020 21:57
Прем'єра Ізраїлю і кронпринца ОАЕ висунули на Нобелівську премію миру
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і наслідний принц ОАЕ Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян номіновано на Нобелівську премію миру 2021. Їх кандидатури висунув член британської палати лордів Вільям Девід Трімбл.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Нетаньяху і Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян номіновано на Нобелівську премію за укладення мирної угоди, яка поклала початок нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими країнами.

Наголошується, що Трімбл був відзначений премією в 1998 році за свої зусилля з вирішення конфлікту в Північній Ірландії. У зв'язку з цим офіс прем'єр-міністра вважає, що Нобелівський комітет з більшою ймовірністю розгляне номінацію.

Нагадаємо, в середині серпня Ізраїль і ОАЕ погодили мирна угода між країнами. При цьому ОАЕ стали першою країною Перської затоки, яка має дипломатичні відносини з Ізраїлем.

15 вересня Біньямін Нетаньяху і міністри закордонних справ ОАЕ та Бахрейну підписали угоди про нормалізацію відносин між країнами. Церемонія проходила в Білому домі за участю Дональда Трампа.

Раніше Ізраїль і ОАЕ домовилися про співпрацю у сфері фінансів. В рамках домовленостей країни планують створити спільний комітет.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі НетаньяхуОб'єднані Арабські ЕміратиНобелевская премия

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся