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Премьер Венгрии заявил о конце эпохи Запада из-за войны в Украине

Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что после завершения войны России против Украины Запад станет более слабым, чем до ее начала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в интервью Tichys Einblick.

По его словам, страны Запада не смогут выиграть войну в Украине военным путем, в то же время санкции против России якобы никак не дестабилизируют ее. При этом, по его мнению, ущерб от введенных против страны-агрессора ограничений для Европы "огромен".

"Вполне возможно, что именно эта война демонстративно положит конец господству Запада", - заявил Орбан.

Премьер также добавил, что от войны выиграли только те, у кого есть собственные источники энергии.

"Россияне наживаются. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, но доходы "Газпрома" удвоились. Выиграли китайцы, которые раньше находились в зависимости от арабов. И, конечно, крупные американские корпорации получают выгоду", - отметил глава правительства Венгрии.

Напомним, ранее Орбан заявил, что западным странам следует прекратить поставки оружия в Украину.

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ЕвросоюзВенгрияЗападВиктор ОрбанВойна России против Украины