Премьер Венгрии заявил о конце эпохи Запада из-за войны в Украине

По его словам, страны Запада не смогут выиграть войну в Украине военным путем, в то же время санкции против России якобы никак не дестабилизируют ее. При этом, по его мнению, ущерб от введенных против страны-агрессора ограничений для Европы "огромен".

"Вполне возможно, что именно эта война демонстративно положит конец господству Запада", - заявил Орбан.

Премьер также добавил, что от войны выиграли только те, у кого есть собственные источники энергии.

"Россияне наживаются. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, но доходы "Газпрома" удвоились. Выиграли китайцы, которые раньше находились в зависимости от арабов. И, конечно, крупные американские корпорации получают выгоду", - отметил глава правительства Венгрии.